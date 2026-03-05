Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, 9 Mart Pazartesi günü oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, yenilenme ve oyun çalışmaları yaptılar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Antrenman öncesinde futbolcu Arseniy Batagov'un doğum günü kutlandı.
Kaynak: AA / Hatice Diler