Haberler

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, 9 Mart Pazartesi günü oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, yenilenme ve oyun çalışmaları yaptılar.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antrenman öncesinde futbolcu Arseniy Batagov'un doğum günü kutlandı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu

Fotoğraftaki genç kızın babasına ülke olarak minnettarız
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''

ABD'nin göz bebeğiydi! Bir saniye bile düşünmeden Türk oldu
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Skriniar'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Fenerbahçelilere ''Oh be sonunda!'' dedirten gelişme
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum