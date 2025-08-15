Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Antrenman öncesinde lojistik çalışanı Mustafa Altmışoğlu ile malzemeci Mustafa Küçük'e sürpriz doğum günü pastası kesildi. Teknik direktör Fatih Tekke, teknik ekip ve futbolcular da bu sürprize katılarak personelin doğum gününü kutladı.