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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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