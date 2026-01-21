Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenman, ısınma çalışması ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki

Türk bayrağına yapılan saygısızlığa o da kayıtsız kalmadı