Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.