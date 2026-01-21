Haberler

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam ediyor. Nijeryalı forvet Paul Onuachu da idmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nijeryalı forvet Paul Onuachu da idmanda yer aldı.

Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
