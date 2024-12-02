Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, koşu ve dar alanda oyun ile gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla 6 Aralık Cuma günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.