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Trabzonspor, Ferencvaros maçı için Macaristan'a gitti

Trabzonspor, Ferencvaros maçı için Macaristan'a gitti
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maç için özel uçakla Macaristan'a hareket etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maç için özel uçakla Macaristan'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Andre Onana, ?Ahmet Doğan Yıldırım, ?Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkacar, ?Samet Akaydin, ?Mustafa Eskihellaç, ?Wagner Pina, ?Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, ?Ernest Muçi, Noah Saviolo, Muhammed Salah, ?Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo yer aldı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören ile bazı yöneticiler de kafileye eşlik etti.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov, cezalı Chibuike Nwaiwu ile UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Denis Draguş, Batista Mendy, John Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz, kadroda bulunmayacak.

Kaynak: AA
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