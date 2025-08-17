Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptıktan sonra özel uçakla İstanbul'a geçti. Maç yarın saat 21.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, hakem Cihan Aydın yönetiminde gerçekleşecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla tamamladıktan sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor kafilesinde futbolcular Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto ve Paul Onuachu, yer aldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
