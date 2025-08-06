Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda 2025-26 Sezonu Kadrosu Açıklandı

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Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi için yeni sezon kadrosunu duyurdu. 12 oyuncunun sözleşmesi 1 yıl süreyle uzatıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon kadrosunu açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu yapılanması kapsamında, "Rabia Küçük, Dilan Bora, Sema Polat, Gülsüm Tunç, Azra Ardos, Nisanur Kızılkaya, Andrea Gurtner, Kaltrina Biqkaj, Valentina Troka, Diana Lucas Msewa, Armera Tukaj, Fatlinda Ramaj ve Chioma Olise'nin sözleşmeleri 1 yıl süreyle uzatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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