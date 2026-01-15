Trabzonspor Kupa'da ilk galibiyetini farklı kazandı

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında İstanbulspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla bordo-mavililer gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken, İstanbulspor ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı ve 1 puanda kaldı.

MUÇİ ETKİSİ SÜRÜYOR

Trabzonspor'un farklı galibiyetinde Ernest Muçi başrolü oynadı. Karşılaşmada 2 gol atan ve 1 asist yapan Muçi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 9 gol, 3 asiste ulaşarak form grafiğini yukarı taşıdı. Bordo-mavili ekibe katıldığı günden bu yana hücum hattına hız ve bitiricilik katan Muçi, kupada da fark yarattı. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki kalan maçlarını Şubat ayında Fethiyespor ile sahasında, Mart ayında ise RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un İstanbulspor karşısındaki farklı galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış: Kupa'da yola devam

Taka: Fırtına böyle güzel

Sonnokta: Fırtına hata yapmadı

Kuzey Ekspres: Trabzon plaka yazdı