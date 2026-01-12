Haberler

Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada ısınma ve taktik çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavili takım, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

