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Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Dorukhan Toköz, Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas yer almadı.

Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Jens Stryger Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Jean-Philippe Gbamin, Montasser Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Edin Visca, Umut Bozok, Maxi Gomez.

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Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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