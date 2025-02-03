Trabzonspor İskenderunspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlar sürüyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından 5'e 2 ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor