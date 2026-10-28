Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor ilk 9 haftada 22 golle son 16 sezonun en golcü dönemine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 22 gol kaydeden Trabzonspor, son 16 sezonun en golcü dönemine ulaştı. Bordo-mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ikinci takım olurken Thomas Reis yönetiminde 4 lig maçında 13 gol attı.

Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-3'lük Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşıyor.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 22 gol kaydeden bordo-mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.

2010-2011 sezonunda ilk 9 haftada 23 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon attığı 22 gol ile son 16 sezon içinde en golcü dönemine ulaştı.

16 sezonun ilk 9 haftasındaki gol sayıları

Trabzonspor, ligde ilk 9 hafta sonuçlarına göre; 2011-2012 sezonunda 14, 2012-2013 sezonunda 7, 2013-2014 sezonunda 8, 2014-2015 sezonunda 13, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 17, 2018-2019 sezonunda 17 gol kaydetti.

2019-2020 sezonunda 19, 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022 sezonunda 19, 2022-2023 sezonunda 13 gol atan bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda 16, 2024-2025 sezonunda 9, 2025-2026 sezonunda 15, bu sezon da 22 gol attı.

Thomas Reis ile coştu

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimlik ortaya koydu.

Bordo-mavili takım, ligin 5. haftasında göreve gelen Reis ile 4 lig maçında 13 gol atarak 3,25 gol ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta ÖTV artışı öncesi yeni zam göründü
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var