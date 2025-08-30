Trabzonspor ile Samsunspor 55. Randevuda

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. İki takım arasında 54 kez oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor'un 32 galibiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR ile Samsunspor Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın 55'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne oynadıkları 54 maçta Trabzonspor 32, Samsunspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Akyazı Papara Park Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak olan maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

İki takım arasındaki rekabet 1967 yılında, 2'nci ligde başladı. İki takım o günden bugüne kadar 54'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 64 maçta karşı karşıya geldi. İki takımın 2'nci Lig'de oynadığı 4 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 5, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. Süper Lig'de 54 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 11 maç da berabere bitti. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 54 maçta Trabzonspor rakip filelere 100 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldikleri maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
