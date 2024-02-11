Trabzonspor ile Hatayspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Trabzonspor ile Hatayspor Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın yapacakları maçla 8'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne kadar oynadıkları 7 maçta Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek. Akyazı Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç öncesi 37 puanla 4'üncü sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor'u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Son iki haftayı galibiyetle tamamlayan konuk takım Hatayspor ise 28 puanla 14'üncü sırada yer alırken, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.

Bordo-mavililerin Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde:

"Uğurcan Çakır - Meunier, Baniyya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan"