Trabzonspor-Gençlerbirliği: 75. randevu
Ligde yarın 75. kez karşılaşacak iki takımın 74 maçlık geçmişinde Trabzonspor'un 41-14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer evindeki 37 maçta 25 kez kazandı, geçen sezon ise iki maçı da kaybetti.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 75. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 74 gol yedi.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.
Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.
Trabzonspor geçen sezonki 2 maçı da kaybetti
Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi.
Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.
En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.
Bordo-mavili takım, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.