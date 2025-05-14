Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Hazır
Trabzonspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Maç Gaziantep'te oynanacak. Hakemler Cihan Aydın, Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olarak belirlendi. Her iki takımın kadroları da açıklandı.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor