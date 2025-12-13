Trabzonspor ile Beşiktaş 105'inci randevuda

TRABZONSPOR ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Akyazı Papara Park Stadı'nda yapacakları maçla 105'inci kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. İki takım 50 yıllık rekabette 121'si resmi 20'si özel olmak üzere 141 kez, Süper Lig'de ise 104 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 24 Kasım 1974'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 121 resmi müsabakanın 43'ünü Trabzonspor, 47'sini ise Beşiktaş kazandı. 31 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 143 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 170 gol kaydetti.

SÜPER LİGDE 105'İNCİ RANDEVU

İki ekip, Süper Lig'de yarın 105'inci kez rakip olacak. Geride kalan 104 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 104 maçta Trabzonspor'un 37, Beşiktaş'ın ise 39 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 119 gole karşı Beşiktaş 147 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor'un 2, Beşiktaş'ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası'nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1'er galibiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

BEŞİKTAŞ DA KENDİ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş da tıpkı Trabzonspor gibi sahasında rakibine karşı üstünlük sağladı. Süper Ligde iki takım arasında İstanbul'da oynanan 51 maçın 22'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

KADRODA 6 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavileri devam eden Edin Visca, Rayyan Baniya, kart cezalıları Paul Onuachu ile Wagner Pina, cezalı olan Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan ve TFF listesinde yer almayan Nwakaeme Beşiktaş maçında forma giyinemeyecek.