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Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli'ye mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli'ye mağlup oldu

Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Empoli karşısına, "Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Yusuf, Kouassi, Djaniny" ilk 11'i ile çıktı. Empoli'nin ilk 11'i ise, Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro ve Satriano'dan oluştu. İtalyan ekibi, 14'üncü dakikada Mattia Destro'nun attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol olmayınca Empoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

İtalya Serie A Trabzonspor Avusturya Empoli Spor Haberler

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