Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınmalar ve taktik çalışmaları yapıldı. Ayrıca, antrenman öncesi Onuralp Çakıroğlu'nun doğum günü kutlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Öte yandan antrenman öncesi 19 yaş altı takımı oyuncusu Onuralp Çakıroğlu için doğum günü pastası kesildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor