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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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