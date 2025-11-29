Haberler

Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkan Karadeniz ekibi, puanını 31 yaptı.

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
  • Trabzonspor'un golleri 43 ve 50. dakikalarda Paul Onuachu, 56. dakikada Ernest Muçi tarafından atıldı.
  • Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 31 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 3-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR 3 GOLLE 3 PUANI ALDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 50. dakikada Paul Onuachu, 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Konyaspor'un tek golü 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol ile geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 31 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor ise 15 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
