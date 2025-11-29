Trabzonspor geriye düştüğü maçta taraftarı önünde hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkan Karadeniz ekibi, puanını 31 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 3-1'lik skorla kazandı.
TRABZONSPOR 3 GOLLE 3 PUANI ALDI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 50. dakikada Paul Onuachu, 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Konyaspor'un tek golü 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol ile geldi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve 31 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor ise 15 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.