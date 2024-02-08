Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Wu, Musa Çağıran, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek (Dk. 70 Oğuzhan Berber), Ensar Kemaloğlu (Dk.106 Amilton), Akabueze, Kayode (Dk.82 Jimmy Durmaz), Oltan Karakullukçu, (Dk.66 Buğra Çağıran), Melih Bostan (Dk.66 Mustapha Yatabare)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, (Dk.46 Meunier), Fernandez (Dk.91 Berat), Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş (Dk.82 Gökhan Gürbüz), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk.116 Benkoviç), Enis Destan

GOLLER: Dk. 14 Melih Bostan ( Gençlerbirliği )- Dk. 90+6 Eren Elmalı, Dk. 105+1 Trezeguet ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz, Amilton ( Gençlerbirliği ) - Eren Elmalı ( Trabzonspor )

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a normal süresi 1-1 biten mücadelenin uzatmalarında 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor bu mücadelenin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

9'uncu dakikada Musa'nın hatasında Enis Bardhi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bardhi'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

13'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Ensar'ın pasıyla buluşan Akabueze'nin şutu direği sıyırarak auta çıktı.

14'üncü dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Ani gelişen atakta Melih Bostan orta sahadan aldığı topla tüm savunmayı geçerek kaleci Uğurcan'ın solundan topu filelere gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın şutu savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul'da kaldı.

42'nci dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Mehmet Can'ın şutunda kaleci Ertuğrul mutlak golü önledi.

İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sona erdi.

54'üncü dakikada kendi sahasından aldığı topla Trabzonspor ceza sahasına giren Nzaba'nın şutunda ağlara gitmekte olan top Oltan'a çarparak auta çıktı.

59'uncu dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında, Trezeguet'in kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul'u da geçerek üst direkten döndü.

90+1'nci dakikada Trezeguet'in pasıyla buluşan Enis Destan kale sahası içinde topu üsten auta gönderdi.

90+6'ncı dakikada Meunier'in sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Eren Elmalı topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

97'nci dakikada Berat'ın sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top kaleciyi geçerek üst ağlarda kaldı.

105+1'inci dakikada Visca'nın sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Trezeguet'in şutunda top filelere gitti: 2-1.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.