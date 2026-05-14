Ernest Muçi, Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi son dakikalarda Muçi'nin attığı kritik golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Arnavut oyuncu, Beşiktaş maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı gol ve yaptığı asistlerle skor katkısını 22'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de sezona Beşiktaş'ta başlayan ardından siyah-beyazlı ekipten kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en yüksek skor katkısı verdiği dönemini yaşıyor. Arnavut oyuncu, Süper Lig'de 28 maçta 11 gol kaydederken, Türkiye Kupası'nda ise 7 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 34 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 7 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

En çok gol atan ikinci isim oldu

Ernest Muçi, attığı 15 golle takımın gol yollarındaki en etkili ikinci ismi konumuna yükseldi. Paul Onuachu, 34 maçta kaydettiği 24 golle listenin zirvesinde yer alırken, Muçi Gençlerbirliği karşısında ağları havalandırarak 14 golü bulunan Augusto'yu geride bıraktı.

Kupanın golcüsü

Trabzonspor'un bu sezon Türkiye Kupası'nda attığı gollerin 4'üne Ernest Muçi imza attı. Arnavut oyuncuyu 3 golle devre arasında takımdan ayrılan Danylo Sikan takip etti. Paul Onuachu 2 gol kaydederken, Mustafa Eskihellaç, Augusto, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Arseniy Batagov ve devre arasında takımdan ayrılan Olaigbe birer kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin kupadaki 2 golü ise rakip oyuncuların kendi kalelerine attığı gollerle geldi.

Sakatlıklar ve gol sessizliği dönemi

Ernest Muçi, Süper Lig'de 14 Şubat'ta Fenerbahçe ağlarını sarsmasının ardından ligde bir süre gol sessizliğine büründü. Arnavut oyuncu, sonrasında oynanan Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında skor üretemedi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Muçi, Süper Lig'in 33. haftasında eski takımı Beşiktaş karşısında fileleri havalandırarak suskunluğunu bozdu. Başarılı oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da Trabzonspor'a turu getiren gole imza attı.

Gol attığı maçlarda 19 puan

Trabzonspor, Muçi'nin Süper Lig'de fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Sezonun ilk bölümünde eleştirilere maruz kalan Arnavut oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği süreleri iyi değerlendirerek son haftalarda takımının en kritik isimlerinden biri oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı