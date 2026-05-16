Trabzonspor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karadeniz ekibi, 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 69 puan toplayarak sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen bordo-mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavili takımda maç öncesinde Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.