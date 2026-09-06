Trabzonspor'da Çimşir Dönemi: 3 Değişiklik, Ozan Tufan İlk 11'de

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.

Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.

Ozan Tufan ilk kez

Trabzonspor'da göreve gelen Hüseyin Çimşir, orta alanda Ozan Tufan'ı tercih etti.

Ligin ilk 3 haftasında sadece 40 dakika forma giyen Ozan Tufan, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Pina ise ilk haftadaki Kasımpaşa maçının ardından tekrar ilk 11'e döndü.

Yeni transferler kadroda

Trabzonspor, transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju ve Ali Habeşoğlu'nu maç kadrosuna aldı.

Bordo-mavili takımın yeni transferleri 21 kişilik maç kadrosunda yer alarak yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli olmak üzere 5 oyuncu forma giyemedi. Ayrıca yabancı kontenjanı nedeniyle Mendy ve Bouchouari de kadroda yer almadı.

Taraftarlar ilgi gösterdi

Trabzonsporlu taraftarlar, Ferencvaros ve Başakşehir maçında olduğu gibi Gençlerbirliği karşılaşmasına da büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, stadın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Az sayıda konuk ekip taraftarı da misafir takım tribününde yer alarak takımlarını Trabzonspor deplasmanında yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA