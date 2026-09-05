Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazır
Trabzonspor, Süper Lig 4. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklar tamamlandı. Maç Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak, hakem Çağdaş Altay olacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yarın Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kaynak: AA