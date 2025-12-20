Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, 22 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yapıyor. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma yapıldı ve sonrasında taktik çalışmalara geçildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya gidecek.
