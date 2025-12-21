Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti. Özel uçakla seyahat eden bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket eden bordo-mavili kafilede, şu futbolcular yer alıyor:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, ?Esat Yiğit Alkurt, ?Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, ?Ernest Muçi, ?Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek.