Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda sakatlıktan dönen Visca, Taha Emre ve Boran yer aldı, Savic, Batagov ve Okay ise tedavileri nedeniyle katılmadı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Antrenmanda, sakatlıktan dönen Edin Visca, Taha Emre İnce ve Boran Başkan yer alırken, tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu çalışmaya katılmadı.
Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.