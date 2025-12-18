Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi start aldı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.