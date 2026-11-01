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Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yendi; Saviolo takımıyla gurur duyduğunu söyledi

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Portekizli futbolcu Noah Saviolo, baştan sona ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Noah Saviolo, Gaziantep FK maçının başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan bordo-mavililerin Portekizli futbolcusu Noah Saviolo, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Teknik Direktör Thomas Reis ile iletişimi hakkında da konuşan Saviolo, "Benim için bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yok. Çünkü bizim için sahada takımın kazanması önemli. Ben de Aral da elimizden gelenin en iyisini yapıyor ve takımın kazanması için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçın ilk bölümünde oyunun temposunu artırmakta zorluk yaşamalarının fiziksel yorgunlukla ilgili olup, olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan 22 yaşındaki futbolcu, "Bunun bir şeye işaret olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bu oyunun bir parçası. Benim fikrim, oyunun ilk bölümünü iyi geçirdiğimiz yönünde" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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