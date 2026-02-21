Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için antrenmanlarını tamamlayarak yola çıktı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki son antrenmanda kamp kadrosunda birçok futbolcu yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla son çalışmasını yaptı. Antrenmanın ardından kafile Gaziantep deplasmanı için yola çıktı.

Karadeniz ekibinden kamp kadrosunda futbolcular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
