Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı öncesi antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın başlangıcında ısınma çalışmaları yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

500

