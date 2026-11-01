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Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı Savic'in golüyle 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Bordo-mavililerin golünü 45+1. dakikada Savic ağlara gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

35. dakikada Saviolo'nın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Ataberk Dadakdeniz'de kaldı.

36. dakikada Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Camara'nın vuruşunda top kaleci Onana'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39. dakikada Cabral'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada Saviolo'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ataberk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Muçi'nin kafa ile arkaya aşırttığı topu takip eden Savic'un vuruşunda üst direğin içene çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Cenk Özkaçar, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorescu, Gidado, Drissa Camara, Kozlowski, Stewart

Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Gassama, Halil Devrişoğlu, Maxim, Ali Osman Kalın, Sabahattin Destici, Ahmet Eren Sırma, Mervan Müjdeci, Mehmet Ali Genç

Teknik Direktör: Orhan Ak

Gol: Savic (dk. 45+1) (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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