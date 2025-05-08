Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.

DEV MAÇ BU CUMARTESİ

Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak. Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak. Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle;

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi: