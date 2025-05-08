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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.

DEV MAÇ BU CUMARTESİ

Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak. Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak. Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle;

Yarın:

  • 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
  • 20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi:

  • 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
  • 16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
  • 19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar:

  • 16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
  • 19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
  • 19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi:

  • 20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

YFFB yine görev başında ama tüm çabaları nafiledir.Galatasaray Atilla Karaoğlanı da yenmek zorunda.Birazda Fenerbahçe Başakşehir maçına göre tavır alır

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