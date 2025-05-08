Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.
DEV MAÇ BU CUMARTESİ
Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak. Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak. Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle;
Yarın:
- 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
- 20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi:
- 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
- 16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
- 19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar:
- 16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
- 19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
- 19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi:
- 20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler