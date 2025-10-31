Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı yapıldı. Bordo-mavililerde bu maç öncesi tedavileri süren genç oyuncular Taha Emre İnce ve Salih Malkoçoğlu'nun kafilede yer almaları beklenmiyor.

Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 16: 00 sıralarında Trabzon'dan İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON