Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.