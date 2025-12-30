Haberler

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular pas ve taktik çalışmaları yapıyor.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda oyuncular, salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Futbolcular, günün ikinci antrenmanını da pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
