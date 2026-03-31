Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, çeşitli teknik çalışmalara katıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, teknik ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
