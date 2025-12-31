Haberler

Trabzonspor 'Süper Kupa' hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor 'Süper Kupa' hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti. Antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile sürdürüldü.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavili takım, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Cuma günü hazırlıklarına devam edecek.

