Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Bordo-mavililer, antrenmanın ardından İstanbul'a geçecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.
Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak Trabzonspor, idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor