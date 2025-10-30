Haberler

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Trabzonspor, 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Bordo-mavililer, antrenmanın ardından İstanbul'a geçecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.

Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak Trabzonspor, idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
