Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana 7 oyuncu katılmazken 2 oyuncu ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup eden bordo-mavililerde Galatasaray maçı hazırlıkları bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Antrenman pas ve koordinasyon çalışması ile başlarken, kenar orta ve çalım çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanda 7 eksik

Antrenmana, sağ kasık bölgesindeki yaralanma nedeniyle tedavisi devam eden Edin Visca ve mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle çalışmalara katılmayan Enis Destan ile Kerem Şen antrenmanda yer almadı. Denswil arka adalesindeki zorlanma nedeniyle, Siopis ise bel ağrısından dolayı rehabilitasyonda olmasından ötürü antrenmana katılmadı. Fernandez ve Orsic'in tedavileri ise devam ediyor. Sağ ön uyluk bölgesinde sakatlığı olan Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. Antrenmanın bir bölümünde takımdan ayrı olarak salonda çalışan Larsen ikinci bölümünde ise sahaya çıkarak hafif tempolu bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenman öncesinde doğum günü olan Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez için pasta kesildi. Pasta kesimi sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. Trabzonspor'da, 19 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları yarın saat 10.00'da yapılacak antrenman ile devam edecek. - TRABZON