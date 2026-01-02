Haberler

Trabzonspor yeni yılın ilk antrenmanını yaptı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla sürdürüldü. Ayrıca bazı futbolcuların doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başlarken, yeni yılın da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Kazeem Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

