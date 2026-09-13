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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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