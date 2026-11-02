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Trabzonspor, Freiburg maçının hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı

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Trabzonspor, Freiburg maçının hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Gaziantep FK maçında forma giyenler rejenerasyon yaparken diğerleri rondo ve dar alanda oyun çalıştı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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