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Trabzonspor-Freiburg maçının biletleri bin TL ile 15 bin TL arasında satışa çıktı

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Freiburg ile 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Trabzon'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken VIP Platinum B 15 bin TL, kale arkası bin TL olarak açıklandı.

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Trabzon'da 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelenin bilet fiyatları bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, bilet fiyatları şu şekilde oluştu:

"VIP Platinum B: 15 bin TL, VIP Platinum A/C: 12 bin 500 TL, VIP Gold: 10 bin TL, VIP Bordo: 7 bin 500 TL, VIP Silver: 7 bin 500 TL, Batı tribünler: 3 bin TL, Doğu tribünler: 2 bin TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü bin 500 TL ve Güney-Kuzey kale arkası bin TL."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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