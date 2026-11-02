Trabzonspor-Freiburg maçının biletleri bin TL ile 15 bin TL arasında satışa çıktı

Trabzonspor-Freiburg maçının biletleri bin TL ile 15 bin TL arasında satışa çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Freiburg ile 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Trabzon'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken VIP Platinum B 15 bin TL, kale arkası bin TL olarak açıklandı.
Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Trabzon'da 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelenin bilet fiyatları bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, bilet fiyatları şu şekilde oluştu:
"VIP Platinum B: 15 bin TL, VIP Platinum A/C: 12 bin 500 TL, VIP Gold: 10 bin TL, VIP Bordo: 7 bin 500 TL, VIP Silver: 7 bin 500 TL, Batı tribünler: 3 bin TL, Doğu tribünler: 2 bin TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü bin 500 TL ve Güney-Kuzey kale arkası bin TL."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı