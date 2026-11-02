Trabzonspor-Freiburg maçının biletleri bin TL ile 15 bin TL arasında satışa çıktı

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Trabzon'da 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelenin bilet fiyatları bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, bilet fiyatları şu şekilde oluştu:

"VIP Platinum B: 15 bin TL, VIP Platinum A/C: 12 bin 500 TL, VIP Gold: 10 bin TL, VIP Bordo: 7 bin 500 TL, VIP Silver: 7 bin 500 TL, Batı tribünler: 3 bin TL, Doğu tribünler: 2 bin TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü bin 500 TL ve Güney-Kuzey kale arkası bin TL."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı