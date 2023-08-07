Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonunun açılış maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, 4 gün sonra oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonunun açılış maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, 4 gün sonra oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla başladı.

Süper Lig'de 2023-24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor, ligin açılış müsabakasında Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak. Bordo-mavili takım, 11 Ağustos Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan çift idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sabah 10.00'da yapılan idmanda salonda kuvvet çalışması yapan ekibin akşam idmanı basına açık olarak gerçekleşti.

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak sabah idmanıyla devam edecek.