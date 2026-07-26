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Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a 3-0 Mağlup Oldu

Trabzonspor, Eintracht Frankfurt'a 3-0 Mağlup Oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 yenildi. Teknik direktör Fatih Tekke, farklı oyuncu gruplarına şans verirken, bordo-mavililerin bir sonraki rakibi Al Sadd olacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.

2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hazırlık karşılaşmasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. SAK Arena Nonntal'da oynanan mücadelede Trabzonspor, rakibine 3-0 yenildi. Müsabaka güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanırken, Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme fırsatı bulurken, farklı oyuncu gruplarına da forma şansı verdi.

Sıradaki rakip Al Sadd

Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya gelecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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